Siyonist Rejim 60 günlük sürede Lübnan’dan çekilmeyecek

Arap 21’in aktardığına göre, Siyonist rejime ait Kan televizyonu bugün yayımladığı haberde, Tel Aviv’in Washington’a 60 günlük sürenin ardından Lübnan’dan çekilmeyeceğini bildirmesinin beklendiğini belirtti.

Haberde ayrıca Siyonist yetkililerin, Lübnan sınırına yakın köylerde yaşayanların evlerine dönmesine izin vermeyeceklerini Amerika’ya iletme niyetinde oldukları ifade edildi.

Bilindiği üzere, Siyonist rejim ile Hizbullah arasında sağlanan ateşkes anlaşması 27 Kasım 2024 Çarşamba sabahı yürürlüğe girmişti. Bu anlaşma kapsamında, iki taraf 60 günlük bir ateşkes uygulamayı kabul etti. Söz konusu anlaşmanın ardından, bu sürenin sonunda Siyonist rejim ordusunun işgal ettiği bölgeleri boşaltacağı açıklanmıştı.