Türkiye-İran sınırında 1000'den fazla kamyon neden bekletiliyor?

Aydınlık'a göre, İran ve Türkiye arasındaki karayolu taşımacılık sektöründe, karşılıklı alınan önlemler ve her iki ülkenin uygulamaları, nakliyeciler ve şoförler için yeni zorluklar yarattı. İran kaynakları, Türk makamlarıyla görüşmelerin sürdüğünü, sorunun kısa sürede çözülmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin transit kamyon sürücüleri için yakıt vergisi muafiyetini kaldırmasının ardından binin üzerinde kamyon, İran'a Türkiye’ye bağlayan, Gürbulak Sınır Kapısı’nın karşısındaki Bazargan Sınır Kapısı’nda beklemeye başladı.

Yeni düzenlemeden önce, bu sınırdan günde 300'den fazla kamyon geçiş yapıyordu. İranlı kamyon şoförleri, yüksek miktarda vergi ve ceza ödemek zorunda kaldıklarını bildiriyor. Yeni düzenleme gereği, İran plakalı kamyonların Türkiye'ye girişlerinde, yakıt depolarının kapasitesine bağlı olarak ek vergi ödemek zorunda kaldıkları belirtiliyor. Ancak İran plakalı yolcu otobüsleri, bu vergiden muaf tutulmaya devam ediyor.

Aydınlık'a bilgi veren kaynaklar, Türkiye'nin yeni bir uygulamaya geçerek, İran'daki gelen kamyonlardan vergi almaya başladığını, bu verginin 1-2 bin dolar civarında olduğunu, bunun da sıkıntı yarattığını söyledi.

Türkiye ceza yazdığı için İranlılar mazot vermiyor

Diğer yandan İran'ın da Türk kamyonlarına mazot satışını durdurduğu ileri sürüldü. Türk şoförlerin, İran sınırları içinde mazot tedarik etmekte güçlük çekmeye başladığı dile getiriliyor. Bu gelişmenin, Türkiye'den İran'la iş yapan nakliye sektörünü zor duruma soktuğu da gelen bilgiler arasında.

Bir Türk kamyon şoförü, Bazargan Sınır Kapısı’ndan çektiği ve sosyal medyaya yansıyan videoda, “Türkiye, İranlılara mazot cezası yazdığı için İranlılar da bize mazot vermiyor. Biz neyle gideceğiz şimdi? Ben şimdi Türkmen kapısına 2 bin kilometre gideceğim, mazot yok.

Devletimiz onlara ceza yazdığı için, onlar da bize mazot vermiyor.” ifadelerini kullandı. Aynı şekilde çok sayıda İranlı kamyon şoförünün serzenişi de sosyal medyada paylaşıldı.

İranlı kaynaklar, sorunun bir krize dönüştüğüyle ilgili paylaşımların abartılı olduğunu belirterek şunları: “Eskiden de böyle sorunlar yaşanıyordu. İlk defa olan bir şey değil. İran tarafında kaçak mazot olayı çok oluyor. İran birkaç ay önce kaçak mazot denetimiyle ilgili bir karar aldı. İran şunu istiyor: Kamyonların depoları dolu girsin, dolu çıksın. Türkiye ile görüşmeler oluyor. Kısa zamanda çözüm olmasını bekliyoruz.”

İranlı kaynaklar, şu an Türkiye'nin ülkeye girişlerde “çok para istediğini” de ekledi.