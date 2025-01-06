  1. Ekonomi
6 Oca 2025 11:43

Dolar ve euro bugün İran'da kaçtan işlem görüyor?

Dolar ve euro bugün İran'da kaçtan işlem görüyor?

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugünkü döviz kurları güncellendi.

Bugün, İran Merkez Döviz Piyasası’nda döviz kurları güncellendi.

Amerikan doları 68.074 tümen (altmış sekiz bin yetmiş dört) olarak belirlenirken, euro 90.470 tümen (doksan bin dört yüz yetmiş) seviyesinden işlem gördü.

News ID 1923160

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