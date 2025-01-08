Amerikan Dergisi: Yemenliler asla teslim olmaz

El-Meyadin'in aktardığına göre, Amerikan dergisi Foreign Affairs, Amerika Ulusal İstihbarat Servisi eski başkan yardımcısı Beth Sanner tarafından kaleme alınan bir makalede, Amerikan ordusunun Yemen güçleriyle mücadelesindeki performansına değindi. Makalede, Amerikanların Yemenlilere karşı caydırıcılık sağlama misyonlarının başarısız olduğu belirtildi. Yemen Silahlı Kuvvetleri, 2024 yılının son haftasında İsrail rejimine ve bu rejimin Kızıldeniz'deki gemilerine ve Amerika’ya yönelik yeni bir dizi füze ve insansız hava aracı saldırısı başlattı.

Habere göre, Yemenliler geçen aralık ayında birkaç Amerikan deniz ve ticaret gemisini hedef alarak işgal altındaki topraklara 10 füze ve İHA saldırısı düzenledi. Aynı dönemde, bir Amerikan F-18 savaş uçağı da bölgedeki sularda düştü.

Raporda, Yemenli güçlerin operasyonlarında ve ideallerinde bir azalma olmadığı, ancak Amerikan ordusunun hazırlık seviyesi ile itibarı üzerinde ciddi bir aşınma yaşandığı vurgulandı. Bu nedenle, Amerika'nın Kızıldeniz'de göstermelik adımlar atmak yerine, kendi gücüne dayalı yeni bir strateji geliştirmesi gerektiği ifade edildi.

Foreign Affairs, Yemen'e karşı oluşturulan Amerikan koalisyonuna çok az sayıda Washington müttefikinin katıldığını belirtti. Amerikanların askeri operasyonlarının başlamasından dokuz ay sonra, Amerika'nın Orta Doğu Deniz Kuvvetleri Komutanı General George Wikoff, geçtiğimiz ağustos ayında, Amerika'nın Husileri caydırma çabalarının başarısız olduğunu açıkça ilan etti.

Haberde ayrıca, Kızıldeniz'deki Amerikan, İngiliz ve İsrail gemilerine yönelik saldırılardaki azalmanın esas olarak, bu gemilerin bölgedeki geçişlerini azaltmaları ve daha uzak, maliyetli rotaları tercih etmeleri nedeniyle yaşandığı ifade edildi.

Bu Amerikan dergisi, tehditler ve artan askeri gerilimin Yemenlilerin operasyonlarını durduramadığını, çünkü Yemenlilerin bu savaşı kazandıklarına inandıklarını belirtti. Yemenliler, Amerikan koalisyonunun topraklarına yönelik saldırılarının etkilerini bertaraf edebilecekleri gibi, her saldırının kendi popülerliklerini ve itibarlarını artırdığını düşünüyor.

Haberde ayrıca Yemenlilerin, Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına ve limanlarına yönelik saldırılarını yeniden başlatacakları tehdidinde bulundukları ifade edildi. Bu durumun petrol fiyatlarını artırabileceğine dikkat çekildi.

Raporda, Amerika'nın Yemen'e karşı düzenlediği askeri operasyonların maliyetine de değinildi. Amerikanların, başarıyla sonuçlanmayan bu misyon için aylık 570 milyon dolar harcadığı belirtildi. Operasyonların, Amerikan güçlerini yıpratmanın yanı sıra, Amerikan deniz filosunun ömrünü ve deniz kuvvetlerinin aşınma oranını da artırdığı vurgulandı.