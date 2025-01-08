ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı

Al Mayadeen televizyonuna göre ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana ve Amran iline hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Ensarullah Hareketi'ne ait yeraltı silah deposunun hedef alındığını ileri sürdü.

Yemen silahlı kuvvetleri, katil İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Siyonist askeri noktalara yönelik insansız hava aracı ve füze ile operasyonlar düzenliyor.