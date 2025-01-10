İran ile iyi olan komşuluk ilişkilerimizi devam ettirmek istiyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Taksim'de yerli ve yabancı basın kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Fidan, Türkiye'nin İran ile iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek ve iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkileri geliştirmeye devam etmek istediğini belirtti.

Fidan, "Hiçbir ülkeye karşı silahlı grupları desteklemiyoruz ve diğer ülkelerden de aynı yaklaşımı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrara yönelik taahhüdü vurgulanırken, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı bir anlayışın önemi ifade edildi.