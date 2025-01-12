  1. Azerbaycan
12 Oca 2025 15:10

AB, Ermenistan'daki sınır misyonunun görev süresini uzatmayı planlıyor

AB, Ermenistan'daki sınır misyonunun görev süresini uzatmayı planlıyor

Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği’nin Ermenistan’daki sivil misyonunun görev süresinin iki yıl daha uzatılmasını önerdi.

AB Yüksek Temsilciliği basın bürosunun ''Azadutyun'' sitesine verdiği bilgiye göre, Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği’nin Ermenistan’daki sivil misyonunun görev süresinin iki yıl daha uzatılmasını önerdi.

Temsilci “Üye ülkeler öneriyi memnuniyetle karşıladılar ve şu anda Avrupa Birliği Konseyi’nin ilgili organlarıyla gerekli yasal düzenlemeleri görüşüyorlar" dedi. 

Uzatma kararının önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor.

Bakü ise aylardır bu misyonu casusluk yapmak ve bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçluyor.

Bu suçlamalara yanıt olarak Yüksek Temsilcilik ofisi, “Ermenistan’daki Avrupa Birliği misyonunun görevi çok nettir. Ermenistan-Azerbaycan sınırını sahada gözlemlemek, raporlamak ve Avrupa Birliği’nin Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sorunların çözümüne ilişkin çabalarına katkıda bulunmaktır" diyor.  Temsilcilik "Bilindiği gibi AB, Azerbaycan’ı misyonun faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgilendiriyor” açıklamasında bulunmuştu.

Nikol Paşinyan, 22 Kasım’da yaptığı açıklamada  bu konunun aslında Bakü ile görüşüldüğünü ve Ermeni tarafının Azerbaycan’a, sınır tespiti yapılan bölgelerden AB gözlemcilerinin uzaklaştırmasını teklif ettiğini belirtti.

News ID 1923360

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