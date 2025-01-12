İsrail'in 401. Tugayı Gazze'den çekildi

El-Cezire'nin haberine göre, İbranice yayın yapan Yediot Aharonot gazetesi, 401. Zırhlı Tugayı'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde iki ay süren yoğun çatışmalar ve ağır kayıpların ardından bu bölgeden geri çekildiğini duyurdu.

Gazete, geri çekilme nedeninin, iki ay boyunca kesintisiz ve zorlu çatışmalara katılan tugay askerlerinin dinlenmesi olduğunu öne sürdü.

Habere göre, Cibaliya'daki iki aylık çatışmalar sırasında 401. Zırhlı Tugay Komutanı Albay İhsan Dakkasa, direniş savaşçılarının yerleştirdiği bir el yapımı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Yediot Aharonot ayrıca, işgalci İsrail ordusunun Lübnan savaşından geri çekilen 188. Tugayı’nın, Cibaliya’da 401. Tugay'ın yerini alacağını ve Giv'ati Tugayı ile birlikte bölgede görev yapacağını bildirdi.

Gazete, İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasına varılamaması durumunda Gazze Şeridi'nde başka bir geniş çaplı ve uzun süreli operasyon için hazırlık yaptığını da iddia etti.