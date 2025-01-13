Siyonist medyası: Gazze ateşkesi bu gece ilan edilecek

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin bu gece (Pazartesi) saat 22:00'de ilan edilmesi ve yarın sabah (Salı) saat 07:00'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Mısırlı arabulucuların raporlarına göre, Gazze'de ateşkes müzakereleri son aşamaya geldi.

Siyonist rejim medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kabinesindeki ortaklarının desteğiyle ateşkesi sağlamak için yoğun çaba harcadığını bildirdi. Ancak bu süreçte Netanyahu'nun, aşırı sağcı bakanlardan Bezalel Smotrich üzerindeki baskıyı artırdığı ve ateşkesi imzalayarak Trump yönetimiyle ilişkilerin zarar görmesini önlemeye çalıştığı ifade ediliyor.

Siyonist rejim medyası, anlaşmaya çok yaklaşıldığını ve kamuoyuna yönelik geniş çaplı bir propaganda başlatıldığını aktardı. Bu propaganda ile ateşkesin İsrail toplumuna zarar vermeyeceği mesajı verilmek isteniyor.