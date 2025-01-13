İran Meclis heyeti Ermenistan'da

İran İslami Şura Meclisi'nin İran-Ermenistan Dostluk Grubu üyeleri Ermenistan'a ziyarette bulundu.

Ermenistan Parlamentosu'ndan Armenpress'e aktarıldığına göre, Ermenistan-İran Dostluk Grubu Başkanı Narek Babayan, İranlı meslektaşlarıyla yaptığı görüşmede, Ermenistan'ın dost İran ile yüzyıllardır süren bağlara ve kapsamlı işbirliğinin derinleştirilmesine büyük önem verdiğini belirtti.

Bu bağlamda, dostluk gruplarının karşılıklı anlayış ve güven için benzersiz bir köprü olarak rolü önemlidir. Dostluk Grubu Başkanı, ikili ekonomik işbirliği ve birçok sektörel projenin uygulanmasının gereği hakkında ayrıntılı olarak konuştu.

Narek Babayan, bölgesel barış faktörünü vurguladı ve Ermenistan'ın bu konuda İran'ın yaklaşımını çok takdir ettiğini belirtti.

Dostluk Grubu Başkanı, "Bölgedeki ekonomik altyapıların açılması, hükümetimizin önceliklerindendir. Bu konudaki görüşlerimiz 'Barış Kavşağı' projesinde özetlenmiştir ve İran bu projeye olumlu görüş bildirip memnuniyetle karşılamıştır. Bu projenin hayata geçirilmesinde İran'ın da kilit bir rol oynaması gerektiğine inanıyoruz" diye kaydetti.

Narek Babayan, komşu ülkelerle ilişkiler bağlamında, Azerbaycan ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinin ayrıntılarına değinerek şunları kaydetti:

"Bölgesel barışın ortak sorumluluk gerektirdiğinin farkında olarak, Ermenistan bu süreçte kendi payına düşen sorumluluğu üstlenmiş ve bölgenin diğer aktörlerinin katılımını beklemektedir.''

İran Meclisi'nin İran-Ermenistan Dostluk Grubu Başkanı Ara Şahverdyan da parlamenter formatla işbirliğinin derinleştirilmesinin ve karşılıklı ziyaretlerin ikili gündemin ilerletilmesindeki önemini vurguladı.