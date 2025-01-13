Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-2 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig tarihindeki en erken golünü yiyerek 25. saniyede 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor’u 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekibin gollerini 14. dakikada Mert Müldür, 25. dakikada Çağlar Söyüncü ve 61. dakikada Dusan Tadic kaydetti.

Konyaspor, Süper Lig’de evinde Fenerbahçe’yi konuk ettiği karşılaşmada tarihi bir başlangıç yaptı. Maçın başlama düdüğünden sadece 25 saniye sonra, Pedrinho’nun attığı golle Konyaspor 1-0 öne geçti. Bu gol, sarı-lacivertlilerin Süper Lig tarihindeki en erken yediği gol olarak kayıtlara geçerken Pedrinho, attığı golü geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’a ithaf etti.