Lavrov'dan ''İran-Rusya anlaşması'' ile ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısında, İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na da değindi.

Lavrov, ''İran-Rusya anlaşması başka bir ülkeye karşı değil. Amacı her iki ülkenin de güvenliğini sağlamaktır.'' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Ocak’ta Moskova’da bir araya gelerek kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzalayacak. Liderler, ticaret, yatırım, lojistik ve savunma alanlarını kapsayan işbirliği seçeneklerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alacak.

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, anlaşmanın bir giriş bölümü ve 47 maddeden oluştuğunu belirtmişti.

Rusya ve İran arasında 2001’de imzalanan ‘ilişkilerin temelleri ve işbirliği ilkelerine’ ilişkin mevcut anlaşmanın yerini alması amaçlanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ilgili çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında, tarafların metin üzerinde anlaşmaya vardıkları açıklanmıştı.