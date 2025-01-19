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19 Oca 2025 21:30

Tahran'daki Filistin Meydanı'na Gazze ateşkesi için yeni pankart asıldı

Tahran'daki Filistin Meydanı'na Gazze ateşkesi için yeni pankart asıldı

Tahran'daki Filistin Meydanı'nda, İbranice “Filistin Galiptir” yazılı bir pankart asıldı.

Tahran'daki Filistin Meydanı'nda, İbranice “Filistin Galiptir” yazılı bir pankart asıldı.

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail rejimi ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.

Ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'nde büyük sevinç yaşandı.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

News ID 1923600

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