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20 Oca 2025 20:30

Arap basını:

Yemen, İsrail gemilerini hedef almayı sürdürecek

Yemen, İsrail gemilerini hedef almayı sürdürecek

Yemen silahlı kuvvetleri, Siyonist rejime ait gemilere yönelik saldırılarını durdurmayacak.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen Yemen silahlı kuvvetleri, Siyonist İsrail rejimine ait gemilere yönelik saldırılarını durdurmayacak. 

Al Araby Al Jadeed'in iddiasına göre, Yemen Ensarullah Hareketi, nakliye şirketlerine gönderdiği e-postada, Kızıldeniz güzergahındaki saldırılarının yalnızca İsrail rejimine ait gemilere odaklanacağını duyurdu.

Ensarullah lideri Bedreddin Abdulmalik el-Husi, daha önce Tel Aviv rejiminin ateşkes anlaşmasına uymaması halinde Siyonistlere yönelik saldırıların yeniden başlayacağı uyarısında bulunmuştu.

News ID 1923627

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