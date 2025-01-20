Yemen, İsrail gemilerini hedef almayı sürdürecek

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen Yemen silahlı kuvvetleri, Siyonist İsrail rejimine ait gemilere yönelik saldırılarını durdurmayacak.
Al Araby Al Jadeed'in iddiasına göre, Yemen Ensarullah Hareketi, nakliye şirketlerine gönderdiği e-postada, Kızıldeniz güzergahındaki saldırılarının yalnızca İsrail rejimine ait gemilere odaklanacağını duyurdu.
Ensarullah lideri Bedreddin Abdulmalik el-Husi, daha önce Tel Aviv rejiminin ateşkes anlaşmasına uymaması halinde Siyonistlere yönelik saldırıların yeniden başlayacağı uyarısında bulunmuştu.
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