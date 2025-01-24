DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Davos'a katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, her yıl İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantısına katıldı.

Bugün sona erecek olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın video-konferans ile katıldığı zirveye, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen. Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Almanya Federal Şansölyesi Olaf Scholz, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Güney Afrika Devlet Başkanı Matamela Cyril Ramaphosa ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez gibi liderler de katıldı.

2025 zirvesine ilişkin hazırlanan basın bülteninde şu ifadelere yer verildi: "Umutlar ve korkular arasındaki uçurum geçen yıl ne kadar keskin bir şekilde ortaya çıktıysa, Davos 2025'in bağlamı da o kadar çelişkili. Jeo-ekonomik belirsizlik, ticari gerilimler, kültürel kutuplaşma ve iklim kaygısı gümbür gümbür geliyor ama aynı zamanda üretkenliği ve yaşam standartlarını artıracak hızlı inovasyon - yapay zeka, kuantum bilişim ve biyoteknoloji vaadi de var."