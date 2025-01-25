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25 Oca 2025 10:35

Şehit Sinvar'ın operasyon görüntüleri ilk kez yayımlandı

Şehit Sinvar'ın operasyon görüntüleri ilk kez yayımlandı

El Cezire, "Ma Hufi A'zam" programında şehit Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri komutanı Muhammed Deyf'in savaş alanındaki görüntülerini ve Aksa Tufanı Operasyon Odası'ndaki faaliyetlerini ilk kez yayımladı.

El Cezire'nin "Ma Hufi A'zam" programında, Hamas liderlerinden şehit Yahya Sinvar ve askeri komutan Muhammed Deyf'in savaş alanındaki görüntüleri ve Aksa Tufanı Operasyon Odası'ndaki çalışmaları ilk kez yayımlandı.

Şehit Sinvar'ın operasyon görüntüleri ilk kez yayımlandı

Programda, Hamas'ın askeri komutanlarından İzzeddin Haddad ile özel bir röportaj da yer aldı.

Şehit Sinvar'ın operasyon görüntüleri ilk kez yayımlandı

El Cezire'nin yayımladığı belgesel, Siyonist medyada geniş yankı uyandırdı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, belgeselin 7 Ekim'deki saldırılarda Tel Aviv'in yaşadığı istihbarat başarısızlığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Belgeselde, Hamas'ın operasyonu nasıl organize ettiği ve İsrail güvenlik sistemindeki zafiyetlerden nasıl faydalandığı detaylı şekilde ele alındı.

News ID 1923759

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