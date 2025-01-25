Şehit Sinvar'ın operasyon görüntüleri ilk kez yayımlandı

El Cezire'nin "Ma Hufi A'zam" programında, Hamas liderlerinden şehit Yahya Sinvar ve askeri komutan Muhammed Deyf'in savaş alanındaki görüntüleri ve Aksa Tufanı Operasyon Odası'ndaki çalışmaları ilk kez yayımlandı.

Programda, Hamas'ın askeri komutanlarından İzzeddin Haddad ile özel bir röportaj da yer aldı.

El Cezire'nin yayımladığı belgesel, Siyonist medyada geniş yankı uyandırdı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, belgeselin 7 Ekim'deki saldırılarda Tel Aviv'in yaşadığı istihbarat başarısızlığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Belgeselde, Hamas'ın operasyonu nasıl organize ettiği ve İsrail güvenlik sistemindeki zafiyetlerden nasıl faydalandığı detaylı şekilde ele alındı.