Sinvar'la ilgili belgeselin Siyonist medyada uyandırdığı yankılar (+Video)

El Cezire'nin yayımladığı "Aksa Kasırgası Operasyon Odası" belgeseli, Siyonist rejim medyasında şaşkınlık yarattı.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın savaş sırasında Refah'ta operasyonları korkusuzca yönettiğini ortaya koyan belgesel, İsrail’in istihbarat sistemindeki zaafları gözler önüne serdi.

Belgeselde, Hamas'ın saldırılardan önce İsrail’in güvenlik açıklarını fark ederek bilgilere ve malzemelere ulaştığı vurgulandı.

Siyonist medyasına göre, El Cezire'nin araştırması, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın Gazze'deki Refah kentinde, Tel Sultan bölgesindeki gizli bir operasyon odasından savaşı yönettiğini gözler önüne serdi.

Kanal 12, Sinvar’ın İsrail ordusunun daha önce kullandığı bir evde haritalar üzerinden savaş planları incelediğini aktarırken, Maariv gazetesi de Sinvar'ın savaş sırasında sokaklarda korkusuzca hareket ettiğini doğruladı.

El Cezire belgeselini "şok edici" olarak nitelendiren Siyonist basını, İsrail’in güvenlik sistemindeki ciddi zaafların bir kez daha gün yüzüne çıktığını ifade etti.