  1. Dünya
  2. Ortadoğu
25 Oca 2025 10:10

Sinvar'la ilgili belgeselin Siyonist medyada uyandırdığı yankılar (+Video)

Sinvar'la ilgili belgeselin Siyonist medyada uyandırdığı yankılar (+Video)

Siyonist rejim Kanal 12 televizyonu, El Cezire'nin Sinvar'la ilgili belgeselin Tel Aviv'in "Kara Cumartesi" olarak adlandırdığı 7 Ekim saldırılarındaki istihbarat başarısızlığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

El Cezire'nin yayımladığı "Aksa Kasırgası Operasyon Odası" belgeseli, Siyonist rejim medyasında şaşkınlık yarattı.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın savaş sırasında Refah'ta operasyonları korkusuzca yönettiğini ortaya koyan belgesel, İsrail’in istihbarat sistemindeki zaafları gözler önüne serdi.

Belgeselde, Hamas'ın saldırılardan önce İsrail’in güvenlik açıklarını fark ederek bilgilere ve malzemelere ulaştığı vurgulandı.

Siyonist medyasına göre, El Cezire'nin araştırması, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın Gazze'deki Refah kentinde, Tel Sultan bölgesindeki gizli bir operasyon odasından savaşı yönettiğini gözler önüne serdi.

Kanal 12, Sinvar’ın İsrail ordusunun daha önce kullandığı bir evde haritalar üzerinden savaş planları incelediğini aktarırken, Maariv gazetesi de Sinvar'ın savaş sırasında sokaklarda korkusuzca hareket ettiğini doğruladı.

El Cezire belgeselini "şok edici" olarak nitelendiren Siyonist basını, İsrail’in güvenlik sistemindeki ciddi zaafların bir kez daha gün yüzüne çıktığını ifade etti.

News ID 1923757

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler