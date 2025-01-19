Hamas'tan Gazze'deki ateşkese dair açıklama

Hamas, Gazze'deki ateşkesin resmi olarak başlamasının ardından bir açıklama yayımlayarak, bu başarının, direnişin şehit komutanlarının kanı ile elde edildiğini vurguladı.

Açıklamaya göre, ateşkesin sağlanmasında, "Aksa Tufanı" sürecinde halkıyla birlikte direnen ve savaşın en ön safında mücadele eden şehit komutanların büyük payı bulunuyor.

Açıklamada, şehit İsmail Heniyye, Salih Aruri ve Yahya Sinvar gibi direniş liderlerinin, bu zaferin baş aktörleri olduğu belirtildi.

Ateşkese dair açıklamada ayrıca, üç Siyonist esirin, 90 Filistinli esir karşılığında serbest bırakılacağı ve bunun barış sürecine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Arap medyası Gazze Şeridi'nde Hamas ile Siyonist rejim arasında varılan ateşkes anlaşmasının resmen yürürlüğe başladığını bildirdi.