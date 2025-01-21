Irakçi, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Gostanyan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Irakçi bu görüşmede, İran ile Ermenistan arasında çok iyi ilişkiler ve geniş kapsamlı işbirliklerinin mevcut olduğunu belirterek, 14. hükümetin bu ilişkileri daha da derinleştirme ve geliştirme kararlılığını vurguladı.

Bakan Irakçi bu ilişkilerin, her iki halkın karşılıklı çıkarları ve Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için önemli olduğunu vurgulayarak, İran’ın bölgede barışın sağlanması ve istikrarın devamı konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu açıkladı.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gostanyan ise, ülkesinin İran ile ilişkilerini geliştirme ve derinleştirme konusunda özel bir önem verdiğini vurguladı.

Gostanyan, İran'ın bölgedeki gelişmeler konusundaki tutumuna teşekkür ederek, Ermenistan'ın Güney Kafkasya'da barış ve güvenliği sağlamaktan yana olduğunu belirtti ve Ermenistan'ın dış politikasının, İran ile dostane ilişkilerin devamı ve her yönüyle ilişkilerin geliştirilmesi temelinde şekillendiğini ifade etti.