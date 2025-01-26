Irakçi, Afganistan Başbakanı ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Afganistan’daki diplomatik temasları kapsamında, bugün Afganistan Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ile bir araya geldi.

Görüşme, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Geçici Hükümet Sarayı'nda gerçekleşti.

Görüşmede, İran ile Afganistan arasındaki ikili ilişkilerin son durumu ve her iki ülkenin ortak çıkarlarına yönelik önemli konular ele alındı.

İki yetkili, bölgedeki güncel gelişmeler ve karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi üzerine de görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Irakçı, Afganistan'daki yönetim yetkilileriyle görüşmeler yapmak amacıyla bu sabah Kabil'e gitti.

Bu gezide Dışişleri Bakanı'na ekonomi aktivistlerinden oluşan bir heyet eşlik ediyor.