Irakçi Kabil ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Afganistan'a yaptığı ziyaret ve geçici Afgan hükümetinin çeşitli yetkilileriyle yapılan görüşmelerin sonuçları hakkında konuştu.

Bu ziyareti "çok iyi" olarak değerlendiren Bakan Irakçi iki taraf arasında daha iyi bir anlayışın oluştuğunu kaydetti.

Gazetecilere konuşan Dışişleri Bakanı Irakçi, İran ve Afganistan’ın birbirine çok yakın iki komşu olduğunu, iki halkın aynı dine, dile ve ortak tarihe sahip olduğunu vurguladı.

Irakçi, iki ülkenin geçmişten bu yana ortak bir kültüre sahip olduğunu ve birinin kaderinin diğerini etkilediğini söyledi.

İran'ın son 45 yılda Afganistan'daki iç savaş ve diğer olaylardan etkilendiğini belirten Irakçi, bu süreçte İran'ın göçmenler, uyuşturucu ticareti ve El Kaide ile IŞİD gibi terör gruplarından doğrudan etkilendiğini kaydetti.

Son üç-dört yılda Afganistan'da yeni gelişmeler yaşandığını ve yeni bir yönetimin iş başına geldiğini belirten Irakçi, iki ülke arasında çözülmesi gereken birçok mesele olduğunu söyledi. Su sorunları, göçmenler, sınır güvenliği ve ticaret gibi konuların her iki ülke için de çok önemli ve etkili olduğunu ifaden Bakan, bu meselelerin diyalog ve iş birliğiyle yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Su ve sınır güvenliği konuları

Afganistan'ın geçici hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Irakçi, Sınır güvenliği konusunun önemli bir gündem maddesi olduğunu ve bu konuda daha fazla önlem alınması gerektiğini söylediklerini aktardı. Su konusuna da değinen Irakçi, Afgan yetkililerin Hirmand Anlaşması kapsamında İran'a su hakkını teslim edeceklerini vurguladıklarını ifade etti. Ayrıca, Afgan yetkililerin, böyle bir anlaşma olmasa bile, İran'a su ulaştırmanın dini ve insani bir görev olduğunu söylediklerini aktardı.

Afgan göçmenlerin geri dönüşü

Göçmen konusunun da iki tarafın gündeminde yer aldığını belirten Irakçi, Afgan göçmenlerin ülkelerine geri dönüş sürecinin zaman alacağını ancak bu konuda işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.