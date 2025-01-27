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27 Oca 2025 16:14

İranlı Büyükelçi Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

İranlı Büyükelçi Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir araya geldi.

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir araya geldi.

Lübnan ordusunun komutanı olan ve daha önce bu ülkenin direnişine karşı herhangi bir tutum sergilemeyen, mantıklı ve sorunsuz bir kişilik olarak tanınan Joseph Aoun, 2024'te Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Joseph Aoun, yapılan ikinci tur oylamada 99 oy alarak Cumhurbaşkanlığı görevine getirildi.

Bu, Lübnan tarihinde bir ordu komutanının cumhurbaşkanı olduğu beşinci kezdir.

Görüşmeyle ilgili detaylı bir açıklama yapılmamıştır.

News ID 1923843

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