Sadık, Türkiye ziyaretinin amacını anlattı

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ve beraberindeki heyet, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve Türkiye'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı.

Yol ve Şehircilik Bakanı Sadık burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ziyaretinin amacının, müzakerelerin yürütülmesi, iki ülke ortak ekonomik komisyonunda varılan mutabakatlarının gözden geçirilmesi ve ulaştırma alanındaki ikili görüşmeler olduğunu ifade etti.

Sadık, Ankara ziyareti kapsamında Türkiye Ulaştırma ve Ticaret Bakanı ile bir araya gelecek.