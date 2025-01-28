Siyonist rejim bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için en büyük tehdittir

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik konseyine gönderdiği bir mektupta, Siyonist Rejim başkanının iddialarına tepki gösterdi.

Mektubun metni şu şekildedir:

"Bu yazı, 27 Ocak 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Holokost Anma Töreni sırasında Siyonist Rejim Başkanı tarafından İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yapılan temelsiz ve kışkırtıcı suçlamalara karşı bir cevap olarak gönderilmektedir.

İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası toplumu bu apartheid rejiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı işlediği korkunç suçlardan uzaklaştırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyen bu tür temelsiz iddiaları kategorik olarak reddediyor. Bu asılsız suçlamalar, İsrail rejiminin uluslararası hukuku apaçık ihlallerini ve bölge ülkelerine yönelik yıkıcı faaliyetlerini gizlemeye yönelik kasıtlı ve sürekli çabanın bir parçasıdır.

Şüphesiz, İsrail rejimi, yalnızca İran için değil, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için esas tehdit oluşturan taraftır. Bu rejimin insanlığa ve Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve suçların ötesinde, siyonizm, Lübnan ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı kesintisiz saldırılarına devam etmektedir; bu eylemler, Birleşmiş Milletler Şartı ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali anlamına gelmektedir. Bu tür yasa dışı eylemler, uluslararası hukukun açık bir ihlali olup, bölgedeki hassas istikrarı daha da tehlikeye atmaktadır.

Uluslararası toplum, İsrail rejiminin suçlarını ve yıkıcı faaliyetlerini gizleme çabalarının, bölgedeki barış ve istikrarı zayıflatmasına ve küresel adalet ile hesap verebilirlik çabalarına engel olmasına izin vermemelidir. İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası toplumu ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, bu apartheid rejimini işlediği suçlardan sorumlu tutmaya ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak için kararlı adımlar atmaya çağırmaktadır."