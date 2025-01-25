İran'dan İsrail'in temelsiz iddialarına yanıt

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta Siyonist rejimin İran'a yönelik suçlamalarını reddetti.

Mektubun tam metni şöyle:

“Bu yazı, 13 Ocak 2025 tarihli Siyonist rejiminin temsilcisinin Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektuba (S/2025/28) cevaben, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanına hitaben gönderilmektedir. Siyonist rejiminin temsilcisinin Mektubunda, İran İslam Cumhuriyeti, asılsız ve yanlış bir şekilde, "...Güvenlik Konseyi'nin 1701 (2006) sayılı Kararını açıkça ihlal edecek şekilde gelişmiş silah sistemlerinin İran'dan Lübnan'a kaçırıldığı" iddiasıyla suçlanıyor. İran İslam Cumhuriyeti bu temelsiz suçlamayı şiddetle reddetmektedir. Bu iddia, İsrail rejiminin Güvenlik Konseyi'nin 1701 (2006) sayılı Kararını defalarca ihlal etmesini ve Lübnan'la ateşkes düzenlemelerini bariz bir şekilde göz ardı etmesini haklı çıkarmaya yönelik bir bahaneden başka bir şey değildir. İsrail rejiminin, ateşkes düzenlemelerine ve 60 günlük ateşkes süresi sonunda Güney Lübnan'dan çekilme yükümlülüklerine uymak gibi bir niyeti yoktur. Aksine, bu tür temelsiz suçlamalar, Lübnan topraklarının yasa dışı işgalinin devamını meşrulaştırmak amacıyla ortaya atılmaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi'nden kararlı bir duruş sergileyerek İsrail rejimini yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye zorlamasını istemektedir. Güvenlik Konseyi, bu rejimi ateşkes anlaşması ve 1701 sayılı karar çerçevesindeki yükümlülüklerini tamamen yerine getirmeye, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı işlediği ihlalleri derhal durdurmaya ve hiç gecikmeden güney Lübnan'dan askerlerini çekmeye zorlamalıdır. Kararlı adımlar atmamak, bu rejimi daha da cesaretlendirerek bölgedeki barış ve güvenliği tehdit edecektir.

Ayrıca, 23 Ocak 2025 tarihinde Güvenlik Konseyi'nde yapılan "Birleşmiş Milletler ile bölgesel ve alt bölgesel organizasyonlar arasındaki işbirliği" konulu açık oturumda (98/45 sayılı oturum) ABD ve İngiltere temsilcilerinin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik benzer ve temelsiz suçlamalarını şiddetle reddetmektedir. İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bölgedeki yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler atfeden iddialar tamamen temelsiz ve geçersizdir ve İsrail rejiminin Filistin halkına karşı Gazze'deki soykırım ve savaş suçlarına doğrudan katılımının dikkatleri dağıtmak ve gizlemek amacıyla yapılan kasıtlı bir çaba ve planın parçasıdır. ABD ve İngiltere’nin bu suçlara olan inkâr edilemez desteği, bu suçların gerçekleştirilmesine olanak tanımış ve İsrail rejiminin suçlarını daha da pervasızca işlemesine yol açmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki ilkeli tutumu, işgale son verilmesi, adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının uluslararası hukuk çerçevesinde teminat altına alınması ilkesine dayanmaktadır.”