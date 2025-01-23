Los Angeles'ta yeni yangının hızla ilerleyişi

CBS kanalı, Los Angeles şerf Robert Luna'ya atıfta bulunarak, yeni bir büyük yangının yayılması sonucu şu ana kadar bu bölgedeki 9.200 dönümden fazla araziyi küle çevirdiğini bildirdi. Şimdiye kadar 31 bin kişiye tahliye emri verildi, 23 bin kişiye ise tahliye uyarısı yapıldı.

Los Angeles İlçe İtfaiye Müdürlüğü, bu yeni yangının nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

7 Ocak'tan bu yana Los Angeles şehrinde geniş çaplı yangınlar başladı. Amerikan yetkililerinin açıklamasına göre, bu yangınlar şu ana kadar en az 27 kişinin hayatını kaybetmesine ve on binlerce bölge sakininin kaçmak zorunda kalmasına neden oldu.

ABD Hava Durumu Tahmin Kurumu'nun bildirdiğine göre, bu yangınların ekonomik zararı şu ana kadar 250 ila 275 milyar dolar arasında ulaştı.