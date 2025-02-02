Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığını üstlendi

Çin, Şubat ayı için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını devraldı ve bu görevde, geçtiğimiz ayda görevi devreden Cezayir'in yerine geçti.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fou Kong, 3 Şubat (Pazartesi) günü New York saatiyle bir basın toplantısı düzenleyerek Güvenlik Konseyi'nin Şubat ayındaki gündemini medya temsilcilerine açıklayacak.

Çin'in BM Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Konseyi'nin ilk toplantısı, 3 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 15 üyeden oluşur; bunlardan 5'i daimi üye (Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri) olup veto hakkına sahipken, 10 üye ise geçici olarak seçilir ve her birinin bir oyu bulunur. Geçici üyeler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2 yıl süreyle seçilir.

Bu dönemin Çin'in Yeni Yılı ile çakışması nedeniyle, Çin'in BM Temsilciliği, Güvenlik Konseyi Başkanlığı ofisini, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yeniden düzenledi. Ofis dekorasyonunda, yılın sembolü olan yılan figürlerine yer verildi.

