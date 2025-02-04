Trump'tan İran'a yeni yaptırım hazırlığı

Reuters haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ''azami baskı'' politikası çerçevesinde İran'a yönelik baskıyı artırmak istediğini bildirdi.

Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

ABD'nin eski İran Özel Temsilcisi Robert Malley, İran yaptırımlarına dair yaptığı açıklamada, "Trump'ın İran'a karşı maksimum baskı politikası feci bir şekilde hezimete uğradı ve ABD çıkarlarına zarar verdi." demişti.