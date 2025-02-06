"Siyasi bağımsızlık" İslam Devrimi'nin en önemli dış politika kazanımlarından biridir

Dış politika uzmanı Seyyid Rıza Sadrulhüseyni İran İslam Devrimi'nin Zaferi'nin en önemli kazanımı "İran İslam Devrimi'nin zaferinin en önemli kazanımlarından biri, İslam Devrimi'nin sloganlarının değişmez ve temel unsurlarından biri sayılan bir sonucun, yani mübarek "bağımsızlık" kelimesinin elde edilmesidir. İslam Devrimi’nin temel, kalıcı ve unutulmaz sloganı bağımsızlık, hürriyet ve İslam Cumhuriyeti’ydi." dedi.

İranlı uzman sözlerinin devamında "İran'da devriminin temel nedenlerinden biri, bağımsızlığın olmaması ve Amerika öncülüğündeki hegemonik sisteme tam bağımlılık sorunuydu. İslam Devrimi'nin zaferinin ardından İran'ın Batı Asya ve uluslararası coğrafyadaki jeopolitik ve jeokültürel konumu göz önüne alındığında, "bağımsızlık" vurgusu öne çıkan bir konu olarak değerlendirilmektedir" ifadesini kullandı.