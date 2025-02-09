10 Şubat 1979'da İran: Şah güçleri geri çekildi

10 Şubat 1979'da, İran Hava Kuvvetleri subayları ile Şah'ın İmparatorluk Muhafızları arasında Tahran'daki hava üssünde başlayan çatışmalar yoğunlaştı. Önceki gece, Hava Kuvvetleri personeli, Humeyni’nin dönüşünü gösteren televizyon yayınını izlerken sevinç gösterisinde bulunmuş, bu durum Muhafız birliklerini öfkelendirmişti.

Olayların büyümesi üzerine İmparatorluk Muhafızları, üsse takviye birlikler göndererek Hava Kuvvetleri personelini bastırmaya çalıştı.

Ancak halk, "Allah-u Ekber" sloganlarıyla Hava Kuvvetleri personeline destek verdi. Gece boyunca üs çevresinde toplanan halk, sabaha karşı ordu tarafından dağıtılmaya çalışıldı, 152 kişi gözaltına alındı.

Muhalifler silahlandı, şiddetli çatışmalar yaşandı

Sabah saatlerinde devrimciler, üsse girerek silah depolarını ele geçirdi ve Hava Kuvvetleri personeliyle birlikte silahlanarak İmparatorluk Muhafızlarına karşı direnişe geçti. Çatışmalarda birçok kişi öldü ve yaralandı. Muhafız birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı, Hava Kuvvetleri karargâhı devrimcilerin kontrolüne geçti.

Halk polis karakollarına saldırdı

Tahran genelinde de halk, polis karakollarına saldırmaya başladı. 9, 10, 11, 14, 16 ve 26 numaralı karakollar ile Narmak Karakolu ele geçirildi. Devrimciler, sokaklarda barikatlar kurarak askeri birliklerin ilerlemesini engelledi.

Bu sırada Şah rejimi, muhalif liderleri tutuklamak için bir emir yayınladı ve İmam Humeyni, Ayetullah Talegani ve Mehdi Bazergan’ın da içinde olduğu yüzlerce kişinin gözaltına alınması planlandı.

İmam Humeyni tarafından sıkıyönetim kaldırılması

İmam Humeyni, hükümetin ilan ettiği sıkıyönetimi reddederek halka "Bu hileye kanmayın, sokaklarda kalın" çağrısı yaptı. Aynı zamanda Geçici Hükümet de sıkıyönetimi bir "tuzak" olarak nitelendirdi.

Devrimciler, askeri araçları etkisiz hale getirirken, halkın sağlık ve yiyecek malzemeleriyle Hava Kuvvetleri'ne desteği sürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde mühimmat depolarına da saldırılar gerçekleşti.

Olaylar, Şah rejiminin otoritesinin hızla zayıfladığını ve devrimin artık geri dönülemez bir noktaya ulaştığını gösterdi.