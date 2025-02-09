İranlı kimyagerler yaptırımları aştı, ABD ve Çin'le rekabette!

İran Sanat ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 30. İran Organik Kimya Sempozyumu’nun açılış töreninde konuşan Dr. Salihi, İran’ın son yıllarda dünya bilim sıralamasında 15 ila 17. sıralarda yer aldığını ve bu sıralamada yükselmenin oldukça zor olduğunu vurguladı.

Salihi, şimdiye kadar Scopus veri tabanında yaklaşık bir milyon bilimsel makale yayınlandığını belirterek, İran’ın dünya nüfusunun yalnızca yüzde 1’ini oluşturmasına rağmen, dünya bilim üretiminin yüzde 2’sine sahip olduğunu ifade etti.

Bilimsel makale üretimiyle ilgili verilere de değinen Salihi, 2000 yılında üretilen makalelerin yüzde 41’inin, 2005’te yüzde 35’inin ve 2020’de yüzde 29’unun temel bilimlere ait olduğunu aktardı.

Bakan Yardımcısı, İran’ın bilimsel üretimde önemli ilerlemeler kaydettiğini ve komşu ülkelerle rekabet ettiğini belirterek, hidrokarbon kaynaklarına sahip komşu ülkelerin de bu alanda yatırım yaptığını söyledi.

Salihi, bilim ve teknoloji temelli bir ekonomi için temel bilimlere yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, kimya alanında faaliyet gösteren birçok şirketin geliştiğini ve İran’ın katalizör ithalatçısı konumundan ihracatçı konumuna yükseldiğini ifade etti.

Ayrıca, yerli teknolojilere ulaşmanın temel bilimlere yatırım gerektirdiğini belirten Salihi, "Bazı politikacılar, temel bilim bilgisi olmadan ürün geliştirilebileceğini düşünüyor. Oysa İran kimyasal ve hidrokarbon kaynakları açısından zengin bir ülkedir ve bu nedenle temel bilimlere yatırım yapmak zorundayız." dedi.

Salihi, İranlı kimya bilim insanlarının uluslararası yaptırımları aşarak bilimsel makale üretiminde başarılı olduklarını ve Amerikalı ve Çinli bilim insanlarıyla rekabet ettiklerini belirtti. Ayrıca, İranlı kimyacıların son 20 yılda uluslararası iş birliklerinde en çok Türkiye ve Çin ile ortak çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Teknolojik Olgunluk Seviyesi (TRL) konusunda da açıklamalarda bulunan Salihi, TRL 9 seviyesinin bir ürünün piyasaya sürüldüğünü, TRL 1 ila 3 seviyesinin üniversitelerin sorumluluğunda olduğunu ve TRL 7 ila 9 aşamalarının özel sektöre bırakılması gerektiğini belirtti.

Salihi, İran’daki üniversitelerin şu anda sanayi ile 11 bin 570 sözleşme yaptığını ve bu anlaşmaların toplam değerinin 7.5 trilyon tümen olduğunu açıkladı.

Ayrıca, ülkede tüm eyaletlerde faaliyet gösteren 59 bilim ve teknoloji parkının bulunduğunu, bu parklarda 149 kişinin çalıştığını ve ülke genelinde 10 bin teknoloji tabanlı şirketin aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.