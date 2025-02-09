Türkiye'den bu ülkede yaşayan İran vatandaşlarına güvenlik müdahalesi

İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularıyla ilişkileri her zaman dostluk ve iyi niyet temelinde olmuştur ve İslam Devrimi'nin başından itibaren, İran halkı ve hükümeti ile komşu ülkeler arasındaki dostluk doğrultusunda kapasitelerin tam olarak kullanılması için çaba sarf edilmiştir.

Türkiye, İran’ın en önemli komşularından biri olarak her zaman özel bir yere sahip olmuş ve dini ve kültürel benzerlikler, ilişkilerin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Ancak, bu ilişkiler zaman zaman bu komşu ülkeden gelen ilgisizliklere maruz kalıp zarar görmüştür.

Bölgesel olayların ötesinde, bu ülkede yaklaşık 500 bin İran vatandaşının bulunması ve çoğunlukla iş amaçlı ve Türkiye'nin göçmenlik yasalarına tamamen uygun bir şekilde kalmaları, iyi bir misafirperverliğin gerekliliğini daha da gerekli kılmaktadır.

Buna rağmen, son bir iki ayda Türkiye'deki bazı İran vatandaşlarına karşı bazı ilgisizliklerin yaşandığına dair haberler alınmıştır. Alınan bilgilere ve sürekli yapılan telefon görüşmelerine göre, son günlerde Türkiye’nin güvenlik güçleri bu ülkedeki İran vatandaşlarına karşı geniş çaplı bir müdahale başlatmıştır. Elde edilen belgelere göre, onlarca İran vatandaşı, Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturmakla suçlanarak, tutuklanmış ve sorgulandıktan sonra gerekli kanıtlar sunulmadan Türkiye'den sınır dışı edilmiştir.

Türkiye'de yaşayan bir İran vatandaşı, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı telefon görüşmesinde konuya dair detayları ve belgeleri sunarak şunları ifade etti: Türkiye'nin güvenlik güçlerinin müdahale ettiği ve sınır dışı edilen İran vatandaşları, öğrenci, iş insanı, öğretmen, işçi ve diğer çeşitli kesimlerden gelmektedir. Elde edilen bilgilere göre, birkaç milyon dolarlık yatırımlar, ev satın alımı ya da ticari şirket kurma gibi durumlar, İran vatandaşlarının sınır dışı edilmesini engellememiştir. İran vatandaşları, sınır dışı edilmeden önce Türkiye'nin güvenlik güçleri tarafından eziyete uğramış ve İran’ın çıkarlarına aykırı olarak Türkiye'nin güvenlik yetkilileriyle işbirliği yapmaya zorlanmışlardır.