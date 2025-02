İran'da İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümü kutlandı

11 Şubat 1979'da gerçekleşen İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü nedeniyle bugün İran genelinde çeşitli etkinlik ve yürüyüşler düzenlendi.

Tahran'daki etkinlik yerel saatle 09.30'da başladı.

İran tarihinin en önemli olaylarından biri 46 sene önce gerçekleşen İran İslam Devrimi'nin zafer bugün yıldönümüdür.

O dönemde İran'da kendisine karşı eylemelerden dolayı hayal kırıklığına uğrayan Pehlevi Hanedanı'nın ikinci şahi Muhammed Rıza Pehlevi, 16 Ocak 1979'da kesin olarak ülkeyi terk etmişti.

Bunun ardından ise 1 Şubat 1979'da İran halkının çoğunluğunun desteklediği İmam Humeyni (r.a) 14 yıllık sürgünden sonra İran'a dönmüştü. O gün Tahran'da yaklaşık 3 milyon İranlı tarafından karşılanan İmam Humeyni, halkın el birliği ile 11 Şubat 1979'da İran İslam Devrimi'ni zafere ulaştırmıştı.

İşte kutlamalarla ilgili son dakika haberler:

General Kaani İslam Devrmi zaferinin halkla kutladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani, 22 Bahman yürüyüşüne katılarak halkla birlikte etkinliğe iştirak etti.

Irakçi: Trump'ın müzakerelerden kastı boyun eğmektir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, 11 Şubat İslam Devrimi Zaferi’nin 46. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Bakan Irakçi etkinlikte yaptığı konuşmada, Trump ve ABD’nin müzakerelerden kastının boyun eğmek olduğunu belirterek, "Neden ABD ile baskı altında müzakere edelim? Hangi özgür insan, baskı ve zorla müzakere yapmayı kabul eder?" dedi.

ABD hiçbir zaman güvenilir olmadı ve olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammedrıza Arif, 11 Şubat yürüyüşü sırasında basına yaptığı açıklamada, "Halk, devrimin sahibidir ve devrimin sembolü 11 Şubat yürüyüşüdür. Her yıl olduğu gibi bu yıl da halk sahnede yerini aldı, ancak her yıl öncelikler vardır. Bu yıl İsrail, Gazze ve Lübnan'da ABD adına suçlar işledi ve halkımızın onlara karşı sloganları hâlâ geçerlidir: Amerika, her zaman Amerika'dır" dedi.

ABD’ye duyulan güvensizlikle ilgili olarak Arif, "ABD hiçbir zaman güvenilir olmamıştır ve olmayacaktır. ABD ile anlaşmada her iki tarafın da kazanç sağlaması gerekiyor. Bugün ABD ile anlaşmada herhangi bir fayda görmüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Trump'ın güvenilir olup olmadığına dair soruya ise şu şekilde yanıt verdi: “Trump, değişmediği sürece güvenilir olmadığını göstermiş. Ancak değişmesi de pek olası değil”

İsfahan'da 11 Şubat yürüyüşüne yoğun katılım

İran İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen 11 Şubat yürüyüşü, İsfahan halkının coşkulu katılımıyla devam ediyor.

Zarif, 11 Şubat Yürüyüşü'nde

İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

Pezeşkiyan 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

İran'daki İslam Devrimi zaferinin 46. yıldönümü kutlamalarından kareler

İran Yargı Erki Başkanı 11 Şubat Yürüyüşün'de

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşün'e katıldı.

Tümgeneral Selami 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

İran İslam Devrimi'nin zafer kutlamalarına minik çocuklarda katıldı

11 Şubat etkinliğinde "Hac Kasım" balistik füzesi sergilendi

Tahran'da İslam Devrimi’nin 46. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 11 Şubat yürüyüşü sırasında İran’ın taktik balistik "Hac Kasım" füzesinin maketi sergilendi.

Tuğgeneral Hacizade 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı

Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

İran Ordu Genel Komutanı 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı

İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Tahran'daki 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

Tümgeneral Musevi, "Bu etkinliğin büyüklüğünü anlamak için bura bulunmak gerekir" dedi.

İran’ın yeni uydu taşıyıcı roketi “Safir-i Omid” görücüye çıkarıldı

İslam Devrimi zaferinin 46. Yıldönümü münasebetiyle yürüyüş sırasında İran’ın savunma ve askeri başarıları Tahran'daki Azadi Meydanı'nda sergilendi.

İran halkından Trump'ın müzakere teklifine tepki

11 Şubat Yürüyüşü'ne görkemli katılan Tahran halkı, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere teklifine tepki gösterdi.

Tahran'daki Azadi Meydanı'ndaki 11 Şubat Yürüyüşü'nden görüntüler

11 Şubat 1979'da gerçekleşen İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü münasebeti ile halk, Tahran'ın Azadi Meydanı'nda düzenlenen İslam Devrimin yıl dönümü kutlama yürüşüşüne katıldı.

11 Şubat Yürüyüşü'ne katılanlar için hattatlık yapılıyor

Hat sanatçıları 11 Şubat Yürüyüşü'ne katılan vatandaşlar için ücretsiz olarak hattalık yapıyor.

İran Petrol Bakanı 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Tahran'da bu sabah düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

Güney Horasan halkından 11 Şubat Yürüyüşü'ne görkemli katılım

İran'ın Güney Horasan halkı İslam Devrimi'nin 46. zafer yıldönümünü kutlamak için 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

11 şubat kutlamalrında vatandaşlara sağlık kontrölleri de yapılıyor

Siyonist Rejim bayrağı ayaklar altına alındı

Tahran'da düzenlenen İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü kutlamalarında Siyonist Rejim bayrağı ayaklar altına alındı.

Tahran'daki 11 Şubat Yürüryüşü'nden görüntüler

Tahran'daki Firdevsi Meydanı'nda 11 Şubat kutlamaları düzenleniyor