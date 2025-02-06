Aydınlık Gazetesi'nin ''1979 İran İslam Devrimi'' manşeti Tahran'da sergilendi

Tahran'daki İslam Devrimi ve Kutsal Savunma Ulusal Müzesi, Fecr Günleri nedeniyle (İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü) "Işık Devrimi" sergisi açıldı.

Dün itibari ile başlayan ve 12 Şubat’a kadar devam edecek sergide, Aydınlık Gazetesi'nin 1979 İslam Devrimi'nin o dönemki manşetlerini içeren arşivi yer almaktadır.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin deneyimli muhabiri "Gürkan Demir", Mehr Haber Ajansı'na bu gazetenin İran tutumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran İslam Devrimi'nin Zafer yıldönümünü kutlayan Demir, müzede sergilenmekte olan Aydınlık gazetesinin 1979 yıllarındaki manşetleri hakkında "Buradaki haberler Ruhullah Humeyni’nn Paris'teyken, Tahran'a gelmesi ve daha sonrasını kapsıyor. Yayınlanan haberlerde İran halkını motive eden emperyalizme karşı direnmede morel veren başlıklar olduğunu görüyoruz. Türkiye'deki ya da dünyadaki diğer medyanın burada ABD'ye karşı bir mücadele olduğunun gerçeği saptıyamamsına karşı Aydınlık gazetesi bunu saptamış" dedi.

Gazeteci Gürkan Demir neden 1979 yılında İran Devrim Zaferi ile ilgili Türkiye'de en çok haber yapan gazetenin Aydınlık olduğunu şöyle yorumladı:

Aydınlık gazetesinin bağlı olduğu siyasi hareketin yani Vatan Partisi'nin dünyaya bakış açısı anti emperyalizm ve anti siyonizm olmasıdır. Kurulduğu o günden bugüne kadar hem Vatan Partisi hem Aydınlık gazetesi aynı çizgiyi sürdürdü. Türkiye'de anti emperyalizm ve anti siyonizm cephesinde bulunan Vatan Partisi ve Aydınlık gazetesi hemen yanı başımızda bulunan komşumuzun da anti emperyalizm ve anti siyonizm mücadelesini başlatmış olması ve Amerika'nın İran'dan kovulacak olması bölge halkları ve Türkiye için de bir faydalı unsur olacağı için Aydınlık gazetesi meseleye bu şekilde yaklaşarak İran devrimini bu attığımız manşetler gibi gördü.

"Aydınlık gazetesi tarihin doğru tarafında yer aldı"

Bugün de hala bu bakış açısının sürdürdüğünü söyleyen Demir, 46 yıl geçti ve buradaki gördüğünüz manşetlerin 46 yıl önceye ait olduğunu ve Aydınlık gazetesinin birincisi tarihin doğru tarafında yer aldığını ve ikincisi de çizgisinden sapmadığını belirtti.

Demir sözlerinin devamında "Bugün de hala Aydınlık İran ile iligli en çok haber yapan ve İran-Türkiye ilişkileri için çaba gösteren bir konumda. Umud ediyorum benim de yıllar sonra İran ile ilgili yapmış olduğum habereler 40 ya da 50 yıl sonra sergilenmesini arzu ederim" ifadesini kullandı

"İran 46 yıldır emperyalizme karşı direniyor ve bu direnişi kararlılıkla sürdürüyor" diyen Demir "Emperyalizm sadece İran ve Türkiye'yi hedef almıyor Suriye halkını, Filistin halkını ve bölge halkını da hedef alıyor. Emperyalizmi ve siyonizmi yenmenin bugün yegane yolun onun saldırdığı kuvvetlerin birlik olmasından geçiyor. Aydınlık gazetesi de meseleye bu şekilde bakıyor" açıklamasını yaptı.

İmam Humeyni'nin Paris'ten Tahran'a gelen uçakta bulunan tek Türk gazeteci Çiğdem Kömürcüoğlu hakkında da konuşan Gazeteci Demir şunları kaydetti:

Çiğdem Hanım o dönem Aydınlık gazetesinin Paris temsilcisiydi. Ruhullah Humeyni 14 yıllık sürgündeydi zaten. Sürgünlüğünün bir kısmı Türkiye'de bir kısmı Irak'ta bir kısmı da Fransa'da geçmişti. Ruhullah Humeyni'nin Fransa'da bulunduğu dönem Çiğdem Hanım Aydınlık gazetesine çalışıyordu. Ruhullah Humeyni'nin emperyalizme karşı sürdürdüğü o mücadeleyi Aydınlık gazetesi siyasi olarak saptayınca Çiğdem Hanım da Aydınlık gazetesinin politikaları doğrultusunda Ruhullah Humeyni ile görüşme fırsatı buldu. Ruhallah Humeyni ile yaptığı röportaj onun açıklamalarını Türk halkına daha yakından duyurmaya vesile oluyor. Bu bir gazetecilik başarısı. Sadece Paris'e yetinmiyor Ruhullah Humeyni ile aynı uçakla Paris'ten Tahran'a geliyor. Bu Ruhullah Humeyni'nin Aydınlık gazetesine ve Vatan Partisi'ne duyduğu güvenin göstergesi. Çiğdem Hanımı bugün örnek alıyoruz ve kendisinin başarılı iradesini Tahran'da sürdürmeye çalışıyoruz.