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13 Şub 2025 09:19

Irakçi, Türkmen mevkidaşı ile görüşmesini değerlendirdi

Irakçi, Türkmen mevkidaşı ile görüşmesini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımda Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile görüşmesini değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımda Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüşmesini değerlendirdi.

Bakan Irakçi’nin paylaşımı şöyle:

“Bugün Tahran'da Türkmenistan Dışişleri Bakanı Sayın Raşit Meredov’u ağırladım. Görüşmede ikili ve uluslararası pek çok konu ele alındı ve değerlendirildi. Tarihsel, kültürel ve medeniyetsel benzerlikler bu iki dost ve komşu ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine temel oluşturacaktır.”

News ID 1924337

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