İran'ın 64 Tıp Bilimleri üniversitesi "webometrics" dünya sıralamasında yer aldı

Üniversitelerin Webometrics sıralamasına ilişkin beta sonuçları Ocak 2025’te yayımlandı.

Bu sıralama sisteminin temel hedeflerinden biri, açık erişimi desteklemek, bilimsel yayınlara elektronik erişim sağlamak ve üniversitelerin diğer akademik kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırmaktır. Webometrics sıralaması, üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin web sitelerini üç temel göstergeye göre değerlendirmektedir: Etki (veya görünürlük), erişim (veya şeffaflık/açıklık) ve mükemmeliyet (araştırma kalitesi).

Cybermetrics Laboratuvarı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Webometrics sıralamasının iki versiyonunu yayımlamaktadır. Bu sıralamanın temel amacı, yalnızca web sitelerini sıralamak değil, aynı zamanda üniversitelerin web üzerindeki yayınlarının kalitesini artırmaktır.

Bu sıralamada, Tahran Üniversitesi (335. sıra) ve Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi (468. sıra) ilk 500 içinde yer alarak önemli bir başarı elde etti. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hedefleri göz önüne alındığında, ilk 500’de yer almak büyük bir öneme sahiptir.

Son sıralamaya göre ülkedeki 64 tıp bilimleri üniversitesi sıralamada yer aldı. Bunlar arasında Tahran, Şehit Beheşti ve Meşhed Tıp Bilimleri Üniversiteleri sırasıyla ilk üç sırada yer alarak ülkenin en iyi tıp bilimleri üniversiteleri oldu.

Webometrics sıralamasına göre dünyanın en iyi 10 üniversitesi şunlardır: Harvard, Stanford, MIT, Oxford, California Berkeley, Cornell, Washington, Columbia, Pennsylvania ve Cambridge.

Bu sıralama sisteminde üniversitelerin web siteleri ve araştırma merkezleri üç kriter temelinde değerlendirilmekte ve sıralanmaktadır: