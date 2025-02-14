İran, İsrail'in Lübnan vatandaşlarını taşıyan yolcu uçağına yönelik tehdidini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Beyrut Havalimanı'na yapılan normal uçuşlarda aksamalara yol açan Siyonist rejimin Lübnan vatandaşlarını taşıyan yolcu uçağını tehdit etmesini kınadı.

Sözcü Bekayi, bu eylemi, işgalci rejimin uluslararası hukuk kurallarını ve Lübnan'ın egemenliğini sürekli ve açık bir şekilde ihlal etmesinin bir devamı olarak değerlendirdi.

Bekayi ayrıca, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) gibi ilgili uluslararası kuruluşlardan, İsrail'in sivil havacılığın güvenliği ve emniyeti için tehlikeli davranışlarını durdurmak üzere ciddi adımlar atmalarını talep etti.