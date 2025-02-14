Tahran-Beyrut uçuşlarının yeniden başlaması için isitşareler sürüyor

İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Said Çelenderi, İran ile Lübnan arasındaki uçuşların durdurulmasına ilişkin olarak, "Bugün sabah saat 07:30'da Tahran'dan Beyrut'a yapılması gereken uçuşa, Lübnan Sivil Havacılık Kurumu tarafından izin verilmedi" dedi.

Said Çelenderi, “Lübnan, İran'dan bu ülkeye yapılan uçuşların 18 Şubat 2025 tarihine kadar durdurulduğunu ve bu güzergaha seyahat etmek isteyen yolcuların Lübnan hava yolları ile taşınmaları gerektiğini açıkladı” ifadesini kullandı.

Çelenderi, "Tabii ki bu talebe onay vermiyoruz, çünkü iki ülke arasında bir uçuş olacaksa, bu uçuş karşılıklı olmalıdır" açıklamasında bulundu.

İmam Humeyni Havaliamnı Genel Müdürü, şu anda bu konuda yeni bir gelişme almadıklarını ve Sivil Havacılık Kurumu ile Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu takip ederek çözmeye çalıştığını belirtti.