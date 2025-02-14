  1. Dünya
  2. Ortadoğu
14 Şub 2025 10:11

Lübnanlılar Refik Hariri Havalimanı'na giden yolları kapattı (+Video)

Lübnanlılar Refik Hariri Havalimanı'na giden yolları kapattı (+Video)

Lübnan’ın, Tahran'dan Beyrut'a hareket etmesi beklenen uçağa izin vermemesi, Lübnan halkının büyük öfkesine neden oldu.

Lübnan’ın, Tahran'dan Beyrut'a hareket etmesi beklenen uçağa izin vermemesi, Lübnan halkının büyük öfkesine neden oldu.

Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı önünde toplanan ve ateş yakarak yolu kapatan göstericiler, Hizbullah bayrakları ve marşlarla durumu protesto etti.

Göstericiler, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yolunun, uçuşlara ilişkin talepler karşılanı Lübnanlı yolcuların dönüşüne kadar kapalı kalacağını söylüyor

Protestocular, "Havaalanı yolu, İsrail'in yolu olmayacak" yazılı pankartlar taşıyor.

News ID 1924362

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler