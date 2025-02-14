Lübnanlılar Refik Hariri Havalimanı'na giden yolları kapattı (+Video)

Lübnan’ın, Tahran'dan Beyrut'a hareket etmesi beklenen uçağa izin vermemesi, Lübnan halkının büyük öfkesine neden oldu.

Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı önünde toplanan ve ateş yakarak yolu kapatan göstericiler, Hizbullah bayrakları ve marşlarla durumu protesto etti.