İran'da Hz. Mehdi’nin (a.c) doğum günü kutlanıyor (+video)

Bugün hicri kameri 15 Şaban 1446, ehlibeyt imamlarının 12.İmamı Hz. İmam Mehdi'nin (a.c) kutlu veladet günüdür.

Şii Müslümanlar bu günde İmam Mehdi’nin (a.c) doğum günü dolayısıyla büyük kutlamalar düzenleyerek, büyük mevlalarına bağlılıklarını kanıtlıyorlar.

Bu kutlamalar İran’da daha coşkulu bir şekilde yapılıyor. Bu gün İran’ın bütün kentlerinde gerçekleştiği gibi Kum kentinde özellikle Cemkeran Mukaddes Camii’nde bambaşka bir coşkuyla kutlanıyor.

Kirmanşah'ta Hz. Mehdi (a.c) doğum günü kutlaması sırasında çocuk standı kuruldu

Kirmanşah eyaletinde, Hz. Mehdi’nin (a.c) doğum günü kutlamaları sırasında çocukların eğlenmesi üzere eğlence standı kuruldu.

Hz. Mehdi (a.c) doğum gününde İmam Rıza (a.s) türbesinden görüntüler

Hz. Mehdi’nin (a.c) kutlu doğum günü binlerce Ehl-i Beyt aşığı, Meşhed’deki İmam Rıza (a.s) türbesini ziyaret etti.

Hz. Mehdi’nin (a.c) doğum günü Şehrekürd'de kutlandı

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Şehrekürd'de vatandaşlar Hz. İmam Mehdi'nin (a.c) doğum günü yıldönümü münasebetiyle bir araya gelerek kutlama yaptı.

Kum’da Hz. Mehdi’nin (a.c) doğum günü kutlandı

Hz. Mehdi’nin (a.c) kutlu doğum günü yıldönümünde Kum kentinde halkın yoğun katılımıyla kutlama töreni düzenlendi.