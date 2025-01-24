İran ve Azerbaycan ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Avrasya Dairesi Genel Müdürü Mucteba Demirçilu bu sabah Azerbaycan'nın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade bu sabah ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Bu görüşmede, ikili ilişkilerin durumu ve çeşitli alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Avrasya Dairesi Genel Müdürü Mucteba Demirçilu bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu gelişimine işaret ederek, iki tarafın mutabakatları hayata geçirme ve mevcut ilişkileri koruma çabalarına vurgu yaptı.

Demirçilu, her iki ülkenin üst düzey yetkililerinin karşılıklı çıkarlar temelinde ilişkileri geliştirme konusunda gösterdikleri çabaya değinerek, Azerbaycan'daki bazı çevrelerden veya şahıslardan gelen olumsuz hareketlerin (özellikle Azerbaycan'da eğitim gören İranlı öğrencilerle ilgili son etik olmayan tutum) iki halkın ilişkilerine zarar verici olduğunu belirtti.

Bu tür olumsuz eylemlerle ilgili İran'ın protesto tutumunu ifade eden Demirçilu, bu tür eylemlerin faillerine karşı kesin bir tutum alınmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı Avrasya Dairesi Genel Müdürü ayrıca, her iki ülke halklarının din alimlerine duyduğu yüksek saygıyı hatırlatarak, her türlü hakaret ve bölücülük içeren eylemlere karşı dikkatli ve kararlı bir yaklaşım gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi ise, bazı olumsuz açıklama ve eylemlerden üzüntü duyduğunu belirterek, bunları ülkesinin yetkililerine ileteceğini ifade etti.

Görüşmede, iki taraf, özellikle üst düzey heyet değişimini ve üç yıl aradan sonra ortak ekonomik komisyon toplantısının düzenlenmesini olumlu bir şekilde değerlendirdiler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin hızlandırılması ve mevcut programların uygulanması konusunda koordinasyonun güçlendirilmesi üzerine de fikir alışverişinde bulundular.