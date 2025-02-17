İran Ekonomi Bakanı ile Mehmet Şimşek ile görüştü

İran Ekonomi Bakanı Nasır Himmeti, Suudi Arabistan'da düzenlenen Yükselen Piyasa Ekonomileri için AlUla Konferansı sırasında Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.

İki bakanın görüşmesinde, Tahran ve Ankara arasındaki ticari ve finansal ilişkilerin genişletilmesi ve bölgesel ekonomik işbirliği olanakları ele alındı.

Bakan Himmeti, konferans sırasında Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu Başkanı Abdulhamid Alkhalifa ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile de ayrı ayrı görüşmüştü.