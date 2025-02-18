Arif: İran'ın stratejisi komşularla ilişkileri güçlendirmektir

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Tahran'da bir araya geldi.

Arif, Asadov ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tarihi ve kültürel bağlar nedeniyle Azerbaycan’ın İran’ın dış politikasındaki özel yerini vurgulayan Arif, sadece coğrafi bir komşu olmakla kalmayıp, iki ülkenin güçlü bir tarihsel ve kültürel bağa sahip olduğunu belirtti.

İki ülkenin işbirliğinin özellikle ticaret ve ekonomi alanlarında genişletilmesi gerektiğini ifade eden Arif, İran ve Azerbaycan arasında daha kapsamlı bir strateji oluşturulması gerektiğini söyledi. İranlı yetkili ayrıca, özel sektörlerin işbirliği potansiyelinin arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Arif ayrıca, İran'ın stratejisinin, komşu ülkelerle çeşitli alanlardaki ilişkilerini genişletmek olduğunu kaydetti.

Azerbaycan Başbakanı Asadov ise, İran’a yaptığı ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda kararlı olduklarını dile getirerek, iki halk arasındaki ilişkileri daha da derinleştirecek adımlar atılmasını arzuladığını dile getirdi.