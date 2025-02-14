İranlı tenisçilere Türkiye’den 3 madalya

Türkiye'deki WTT Youth Contender Cappadocia 2025 turnuvasında, Binyamin Fereci 17 yaş altı erkekler finalinde Türk rakibi karşısında 3-2 yenilerek gümüş madalya kazandı.



Fereci, finale ulaşmadan önce Azerbaycan, Venezuela, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden rakiplerini yenmişti.

Aynı yaş kategorisinde, kızlar bölümünde Vania Yaveri, Singapur'dan "Loi Ming Ying"e karşı 3-0 yenilerek gümüş madalya kazandı. Yaveri, finale ulaşmadan önce Hong Kong, Mısır ve Türkiye'den rakiplerini yenmişti.



İranlı diğer tenisçi Setayeş İluhani de Türkiye'deki WTT Youth Contender Cappadocia 2025 turnuvasında bronz madalya kazandı. İluhani, yarı finale çıkmadan önce Polonya ve Türkiye'den rakiplerini yenmişti ve grup aşamasında Mısır, Türkiye ve Polonya'dan rakiplerini yenerek grup birincisi olarak eleme aşamasına geçmişti.