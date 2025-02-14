  1. Spor
14 Şub 2025 12:58

İranlı tenisçilere Türkiye’den 3 madalya

İranlı tenisçilere Türkiye’den 3 madalya

Masa tenisinde başarılı bir kariyere sahip olan İranlı sporcular, Türkiye’de düzenlenen WTT Youth Contender Cappadocia 2025 turnuvasında iki gümüş ve bir bronz madalya kazandılar.

Türkiye'deki WTT Youth Contender Cappadocia 2025 turnuvasında, Binyamin Fereci 17 yaş altı erkekler finalinde Türk rakibi karşısında 3-2 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Fereci, finale ulaşmadan önce Azerbaycan, Venezuela, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden rakiplerini yenmişti.

Aynı yaş kategorisinde, kızlar bölümünde Vania Yaveri, Singapur'dan "Loi Ming Ying"e karşı 3-0 yenilerek gümüş madalya kazandı. Yaveri, finale ulaşmadan önce Hong Kong, Mısır ve Türkiye'den rakiplerini yenmişti.

İranlı diğer tenisçi Setayeş İluhani de Türkiye'deki WTT Youth Contender Cappadocia 2025 turnuvasında bronz madalya kazandı. İluhani, yarı finale çıkmadan önce Polonya ve Türkiye'den rakiplerini yenmişti ve grup aşamasında Mısır, Türkiye ve Polonya'dan rakiplerini yenerek grup birincisi olarak eleme aşamasına geçmişti.

News ID 1924366

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler