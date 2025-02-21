ABD Dışişleri Bakanı'ndan Putin-Trump görüşmesi hakkında açıklama

Sputnik’in haberine göre, Marco Rubio, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilere değinerek, "Eski Başkan Joe Biden yönetimi, Rusya ile iletişimi kesti. Bu, Soğuk Savaş’ın en gergin dönemlerinde bile yaşanmamıştı. ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki temas, en zor zamanlarda bile tamamen kesilmemişti." dedi.

Rubio, ABD ve Rusya’nın çeşitli konularda iş birliği yapma ve olası çatışma risklerini azaltma ihtimaline sahip olduğunu ancak Ukrayna’daki savaşın hâlâ büyük bir engel teşkil ettiğini ifade etti. Ayrıca, "Bir anlaşmaya varmak veya gerilimin tırmanma risklerini azaltmak mümkündür. Birçok konuda anlaşmazlık içindeyiz, ancak üzerinde uzlaşı sağlanabilecek konular üzerinde çalışabiliriz." diye ekledi.

Rubio, Rusya’nın küresel bir güç olduğunu ve stratejik bölgelerde etkin nüfuza sahip bulunduğunu belirterek, "Bu, hoşumuza gitse de gitmese de bir gerçek." dedi.

ABD’nin, tüm anlaşmazlıklara rağmen Rusya ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Rubio, "ABD, Rusya’nın nükleer kapasitesini görmezden gelemez. Washington, Ukrayna konusunda Moskova’nın niyetlerini test etmek için diplomatik kanalları yeniden açmalı." ifadelerini kullandı.

Rubio, ayrıca ABD ve Rusya’nın Riyad’da Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda herhangi bir müzakere yapmadığını ve görüşmelerin henüz bu aşamaya ulaşmadığını belirtti.

Rubio, Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den memnun olmadığını ifade ederek, "Zelenski’nin bazı tutumları Washington’da hoş karşılanmıyor. Onunla görüşmeler yaptık, maden kaynakları konusunda iş birliği teklif ettik ve kabul etti. Ancak iki gün sonra tamamen karşı çıktı. Trump’ın Ukrayna konusundaki tutumu değişmedi." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin eski Başkanı Donald Trump arasındaki olası görüşmeye dair net bir takvim bulunmadığını vurgulayan Rubio, "Her şey, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin ilerleyişine bağlı." ifadelerini kullandı.

ABD ve Rusya liderleri arasındaki zirveyle ilgili kesin bir tarih veremeyeceğini belirten Rubio, "Bu görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyorum." dedi.