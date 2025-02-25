Mesut Özil, Erdoğan'ı geride bıraktı

Türk medyasında yer alan haberlere göre, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat Pazar günü gerçekleşti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Takımı'nı belirlediği kongrede sürpriz isimler AK Parti MKYK'sında yer aldı.

Bu isimlerden biri de eski futbolcu Mesut Özil oldu. Türkiye'de futbolu bıraktıktan sonra aktif siyasete giren Özil, sosyal medya hesaplarındaki takipçisi sayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı.

Sözcü'nün aktardığına göre, Özil'in Facebook, X ve Instagram hesaplarında toplam 91 milyon takipçisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç sosyal medya hesabındaki toplam takipçi sayısı ise 42 milyon 680 bin.

Almanya Milli Takımını Seçmişti

Almanya'nın Bremen takımında top koştururken, 2009'da Türk Milli Takımı'nı değil de Alman Milli Takımı'nı seçen Mesut Özil, kendisine uyduğunu belirttiği AK Parti'nin MYK'sına girdi. Özil, Alman gazetelere "Almanya'yı seçtim. Burada kendimi rahat hissettim, her şey bana uyuyor" demişti. Almanlar, Özil'in bu siyasi kararını şaşkınlıkla karşıladı ve siyasi tercihi her yerde haber oldu.