Erakçi: Lavrov'un Amerika'dan mesajı yoktu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erakç, İran ve Avrupa ülkeleri arasındaki görüşmelere değinerek, "İki gün önce Cenevre'de üç Avrupa ülkesiyle nükleer meseleler ve diğer bazı konular üzerine görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerin kendi iniş çıkışları var." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretine değinen Erakçi, şöyle devam etti: "Sayın Lavrov ile çok detaylı görüşmeler yaptık. Bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında kapsamlı bir şekilde görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Lavrov, Rusya'nın Amerika hükümeti ve bölgedeki diğer ülkelerle yaptığı görüşmeler hakkında bize detaylı bir rapor verdi. Ancak kendisinin bir mesajı yoktu ve bir mesaj getirmesi de planlanmamıştı."

Erakçi, İran'ın nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına yönelik müzakerelerdeki tutumuyla ilgili bir soru üzerine, "Tutumumuz tamamen nettir ve yeni de değildir. Amerikalılar maksimum baskı politikasını onayladığı ve o başkanlık kararnamesini yayınladığı gün, tavrımız açık ve net bir şekilde ifade edildi."

Erakçi, "Maksimum baskı altında müzakerelere başlamayacağız. İran'a dayatmak istedikleri maksimum baskı politikası yeni bir şey değil ve daha önce de denendi, olumlu bir sonuç vermedi." ifadelerini kullandı.

İran'ın yıllardır Amerika'nın yaptırımlarıyla yaşadığını ve ilerleme yolunu bu yaptırımlara aldırmadan belirlediğini ve aynı şekilde devam edeceğini belirten Erakçi, şunları söyledi: "Zorla, baskıyla, tehdit ve yaptırım diliyle İran'ı müzakerelere zorlamak istemeleri asla gerçekleşmeyecektir. Ancak İran İslam Cumhuriyeti, saygı ve onur diliyle yanıt vereceğini daha önce de kanıtlamıştır."

Erakçi, Katar Emiri'nin bir mesaj getirip getirmediği sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bir mesaj yoktu. Kendisi bölgenin durumu hakkında bir rapor verdi. Bölgesel meseleler hakkında istişarelerde bulunduk. Bölgesel meseleler ciddidir ve bölge ülkeleriyle sürekli iletişim halinde olmamız gerekiyor. Bunu yapıyoruz.