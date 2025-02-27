İran-IKBY ilişkileri Erbil'de ele alındı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade Erbil'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

İran ile IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konuların masaya yatırıldığı görüşmede, Tahran ve Erbil arasındaki mevcut ilişkilerin yanı sıra, iki taraf arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin nasıl güçlendirilebileceği ele alındı. Ayrıca, İran ve IKBY'nin içinde bulunduğu durum ile bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

IKBY Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Her iki taraf da ilişkilerin güçlendirilmesi için iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı. Bu sayede iki tarafın ortak çıkarlarına hizmet edilmesi hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.

Başkan Neçirvan Barzani ve Hatibzade, bölgedeki sorunların çözümü ve istikrarın sağlanması için diyalog ve karşılıklı anlayışın önemine dikkat çekerek, bu yönde adımlar atılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, iki tarafın ortak ilgi alanına giren diğer konular da ele alındı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade, aynı zamanda İran Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nün başkanlığını yürütüyor.

Hatibzade, Erbil Forumu'nun ilk gününde düzenlenen "Esad Sonrası Suriye'nin Geleceği; Bölgede Güvenlik ve Siyasi Yapının Yeniden Şekillendirilmesi" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.