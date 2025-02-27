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27 Şub 2025 15:02

İran'da Ramazan ayı hangi gün başlıyor?

İran'da Ramazan ayı hangi gün başlıyor?

İslam aleminin en önemli aylarından olan Ramazan’a sadece sayılı günler kaldı. Peki İran'da Ramazan ayı hangi gün başlıyor?

İran İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nin Hilal Gözlem Merkez Üyesi Hüccetü'l-İslam Ali Reza Movahednejad, Ramazan ayı ile ilgili açıklamada bulundu.

Hüccetü'l-İslam Movahednejad, "Ramazan hilâlini gözlemlemek için cuma akşamı ülkenin farklı bölgelerine yaklaşık 100 ekip konuşlandırılacak." dedi.

Hüccetü'l-İslam Movahednejad, "Uzmanlar Ramazan ayının hilâlinin cuma gecesi görülme ihtimalini zayıf olarak değerlendiriyorlar. Tahminlere göre 2 Mart Pazar günü Ramazan ayının ilk günü olacak." açıklamasını yaptı.

News ID 1924833

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