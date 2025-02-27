İran'da Ramazan ayı hangi gün başlıyor?

İran İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nin Hilal Gözlem Merkez Üyesi Hüccetü'l-İslam Ali Reza Movahednejad, Ramazan ayı ile ilgili açıklamada bulundu.
Hüccetü'l-İslam Movahednejad, "Ramazan hilâlini gözlemlemek için cuma akşamı ülkenin farklı bölgelerine yaklaşık 100 ekip konuşlandırılacak." dedi.
Hüccetü'l-İslam Movahednejad, "Uzmanlar Ramazan ayının hilâlinin cuma gecesi görülme ihtimalini zayıf olarak değerlendiriyorlar. Tahminlere göre 2 Mart Pazar günü Ramazan ayının ilk günü olacak." açıklamasını yaptı.
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