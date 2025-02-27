  1. İran
27 Şub 2025 15:55

İran Ordusu'nun envanterine yeni İHA'lar eklendi

İran Ordusu'nun envanterine yeni İHA'lar eklendi

İran Ordusu Kara Kuvvetleri envanterine yeni insansız hava araçları (İHA), tank taşıyıcı araçları, zırhlı araçlar ve bir dizi askeri teçhizat eklendi.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri envanterine yeni insansız hava araçları (İHA), tank taşıyıcı araçları, zırhlı araçlar ve bir dizi askeri teçhizat eklendi.

Bugün düzenlenen teslim törenine İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nozer Nemati ve askeri yetkililer katıldı.

Törenide konuşan Tuğamiral Habibullah Seyyari, ''İran Silahlı Kuvvetleri her türlü tehdide cevap verebilecek kabiliyete sahiptir.'' dedi.

Yerli ve milli tüfek tanıtıldı

Bu tören sırasında İran Ordusu'nda kullanılacak milli tüfek Masaf da tanıtıldı.

Yerli ve milli tüfek Masaf hakkında bilgi veren Tuğamiral Habibullah Seyyari, bu silahın ordu kara kuvvetlerinde kullanılacağını duyurdu.

Tuğamiral Seyyari'ye göre Masaf tüfeği, İran Ordusu Kara Kuvvetlerinde G3 ve Kalaşnikof makineli tüfeklerinin yerini alacak.

İran Savunma Bakanlığı tarafından üretilen Masaf sarjörsüz 3 kilogram, şarjörlü 3.2 kilogram ağırlığında.

News ID 1924837

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler